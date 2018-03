Neue NATO-Zentrale im "Herzen Europas": Ulm könnte der neue Standort werden

Quelle: Reuters Das neue Kommandozentrum für schnelle Truppen- und Materialtransporte in Ulm soll die Truppenverlegungen nach Osten künftig leichter machen. Auf dem Bild: Ein US-Soldat während des Transports auf die "östliche Flanke" in Sulejowek bei Warschau, Polen am 28. März 2017.

Die Pläne für mehr deutsches Engagement in der NATO werden konkreter: In Ulm will das Verteidigungsministerium ein neues Logistikzentrum mit größerer internationalen Reichweite schaffen. Auch die USA wollen ein weiteres Kommando-Zentrum aufbauen.