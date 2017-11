Corbyn als Vorbild - Oskar Lafontaine wirbt für neue linke Bewegung in Deutschland

Quelle: www.globallookpress.com

Oskar Lafontaine, der Gründer der Linkspartei, kritisiert unhaltbare Zustände bei der Partei die Linke und fragt sich, ob er in der SPD hätte mehr bewirken können. Er plant, linke Kräfte in Deutschland in einer Bewegung zu bündeln- inspiriert von Großbritannien, Spanien und Frankreich.