„Erinnert an NS-Zeit“: Kritik an CSU-Politiker wegen Äußerung über Flüchtlinge

Quelle: Reuters Manfred Weber (CSU) ist der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EPP) im EU-Parlament.

Wegen eines Satzes über die Migrationspolitik steht der CSU-Spitzenpolitiker Manfred Weber in der Kritik: Bei der CSU-Klausurtagung im Kloster Seeon sprach er von einer „finalen Lösung der Flüchtlingsfrage“. Viele nahmen Anstoß an dieser Formulierung und erinnerten an die NS-Zeit.