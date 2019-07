Spektakulärer Fund von Ärzten in Moskau: Mann lebte 60 Jahre problemlos mit nur einer Gehirnhälfte

Aufnahme des Föderalen Medizinischen Zentrums für Biophysik "A.I. Burnasjan"

Ärzte in einem Krankenhaus in Moskau haben bei einer Untersuchung eines Patienten festgestellt, dass dem Mann von Geburt an die linke Gehirnhälfte fehlte. Zu ihrer Überraschung wies der 60 Jahre alte Mann, der sein ganzes Leben als Ingenieur tätig war, keinerlei Behinderungen auf.