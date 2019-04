Moskau: Weltweit erste erfolgreiche Lungen- und Lebertransplantation an Kind durchgeführt

Ein neunjähriger Patient, der an der angeborenen Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose sowie an Leberzirrhose litt, bekam gleichzeitig eine neue Leber und Lunge. Russische Ärzte führten die weltweit erste erfolgreiche Transplantation dieser Art in Moskau durch.