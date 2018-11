Generation Schneeflocke und die Furcht vor GROSSBUCHSTABEN (Video)

Zum Glück sind die Studenten nur halb so mimosenhaft wie die Leitung der Universität.

Die Universität Leeds in Großbritannien denkt darüber nach, keine Großbuchstaben mehr in Prüfungen zu verwenden. Weil dies die Studenten irritieren oder verärgern könne, heißt es in einem Memo der Lehanstalt. Was kommt als nächstes?