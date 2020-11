Vorteil für künftige Mondmissionen: Forscher finden neue Hinweise für Wasser auf dem Erdtrabanten

Im Rahmen von zwei umfangreichen Studien haben US-Forscher neue Hinweise für die Existenz von Wasser auf dem Mond gefunden. Laut den Wissenschaftlern wären Wasservorkommen auf dem Erdsatelliten insbesondere für künftige Mondmissionen wichtig – etwa für bemannte Mondstationen.

Die Ergebnisse beider Studien wurden im Fachmagazin Nature Astronomy präsentiert. Darin behaupteten die zwei Wissenschaftlerteams, es gebe sowohl Hinweise für Wassermoleküle auf der Oberfläche als auch in Gegenden auf dem Mond, wo Wasser dauerhaft als Eis konserviert sein könnte.

In der ersten Studie analysierten Forscher um Casey Honniball von der University of Hawaii in Honolulu Daten des Stratosphären-Observatoriums für Infrarot-Astronomie (SOFIA) – einer von der US-Raumfahrtbehörde NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zum fliegenden Teleskop umgebauten Boeing 747. Bei der Untersuchung des Clavius-Kraters im Süden des Erdtrabanten fanden sie Hinweise auf Wassermoleküle. Diese könnten überwiegend in Glaskügelchen oder in Spalten zwischen Geröll auf der Oberfläche konserviert sein, vermuten sie. Generell gehen sie davon aus, dass Wassermoleküle in polnahen Gegenden eher vorkommen als in anderen Regionen, die näher am Mondäquator liegen.

In der zweiten Studie suchte ein Team um Paul Hayne von der University of Colorado in Boulder gezielt nach Kratern, Spalten und kleinen Flächen, in denen Wassereis vorkommen könnte. Mit Daten der NASA-Sonde "Lunar Reconnaissance Orbiter" und theoretischen Modellen fahndeten sie nach sogenannten Kältefallen – also dauerhaft im Schatten liegenden Zonen, wo Wassereis wegen der ständigen Kälte konserviert sein könnte. Dazu zählen neben Einschlagkratern auch kleinere Stellen, die stets von Sonnenstrahlen abgeschirmt sind.

Der Untersuchung zufolge könnte auf dem Mond eine Fläche von 40.000 Quadratkilometern ständig im Schatten liegen – das ist etwa doppelt so viel wie nach anderen Studien angenommen. Dort könnte theoretisch Wassereis lagern. Die meisten dieser Regionen liegen erwartungsgemäß in den Polregionen des Himmelskörpers, 60 Prozent der Flächen verorten die Forscher auf der Südhalbkugel.

Hayne wird in einer Mitteilung seiner Universität zitiert:

Wenn man sich vorstellt, auf der Mondoberfläche nahe einem der Pole zu stehen, würde man überall Schatten sehen. Viele dieser kleinen Schatten könnten voller Eis sein.

Als Beispiel für größere Zonen mit Wassereis nennen die Forscher den Shackleton-Krater am Südpol, der mehr als vier Kilometer tief ist und einen Durchmesser von über 20 Kilometern hat. Große Teile dieses Kraters liegen in ewigem Schatten.

Lange Zeit hatte der Erdtrabant als "knochentrocken" gegolten. Doch seit etlichen Jahren mehren sich wissenschaftliche Hinweise, dass der Mond doch mehr Wasser besitzen könnte als gedacht. Schon 1994 hatte die NASA-Sonde "Clementine" Hinweise auf Wasser in schattigen Kratern geliefert. Vor zehn Jahren wies dann die NASA-Mondmission Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) in einem ewig finsteren Krater am Südpol des Erdtrabanten Wassereis nach. Weitere Funde folgten. Wasservorkommen wären enorm wichtig für die Erforschung des Erdtrabanten – etwa für bemannte Mondstationen.

(rt/dpa)