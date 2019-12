Sigmar Gabriel: Julian Assange wurde gefoltert und braucht Hilfe

Quelle: Reuters © / Hannah McKay

Julian Assange sitzt in London in Haft, ihm droht die Abschiebung in die USA. Beobachter sehen aufgrund der schlechten Haftbedingungen sein Leben in Gefahr. Nun hat Sigmar Gabriel erklärt, dass Assange in der Haft gefoltert worden sei – und Hilfe benötige.