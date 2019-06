"Illegal besetzt": Spanien verlangt Rückgabe von Gibraltar - Russisches Marineschiff betankt

Quelle: Reuters Das russische Patrouillenschiff "Wassily Biskow" passiert den Bosporus in Richtung Mittelmeer (11. Juni 2019).

Spanien fordert Großbritannien auf, die Hoheit über Gibraltar wieder an Madrid zu übergeben und seinen dortigen Militärstützpunkt zu räumen. Zank gibt es nun auch wegen der Betankung russischer Marineschiff in Ceuta, einer spanischen Enklave an der Straße von Gibraltar.