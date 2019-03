"Kiew in MH17-Absturz verwickelt" – ukrainischer Ex-Geheimdienstler packt aus

Quelle: Sputnik Der ehemalige SBU-Offizier Wassili Prosorow tritt im Pressezentrum von "Rossija Segodnja" am 25. März 2019 auf. Auf dem Bild präsentiert er Auszeichnungen für seine Dienste.

Er hat über die Jahre hinweg Informationen über den Einsatz des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU im Kriegsgebiet in der Ostukraine gesammelt und Russland übergeben – Oberstleutnant Wasili Prosorow gab am 25. März in Moskau eine Pressekonferenz.