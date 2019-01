Zufällig in der Nähe: Oberschwester der britischen Armee war Skripals Ersthelferin

Wer war die Krankenschwester, die den vergifteten Sergei und Julia Skripal zu Hilfe kommen sollte? Ihr Name ist nun dank einer Preisverleihung für Ersthelfer bekannt. Sie ist Oberst und hat ein wichtiges Amt bei der britischen Armee inne.

Bislang war laut britischen Medien nur bekannt, dass die erste Person, die den Skripals nach dem Zusammenbruch auf einer Bank in Salisbury medizinische Hilfe leistete, "eine Krankenschwester außer Dienst war, die an der Ebola-Epidemie in Sierra Leone gearbeitet hatte".

Die Medizinerin erwies sich nun jedoch nicht als gewöhnliche Krankenschwester. Sie ist Oberst Alison McCourt, ein Veteranendienstmitglied, das derzeit die Position des leitenden Pflegeoffiziers (Chief Nursing Officer) in der britischen Armee innehat.

Die Bekanntmachung kam erst zustande, nachdem Alisons 16-jährige Tochter Abigail von Spire FM, einem lokalen Radiosender, mit einem Local Hero Award ausgezeichnet wurde. Laut der Geschichte, die das Radio am letzten Wochenende ausstrahlte, war sie die erste, die die beiden Skripals bei ihrem Zusammengebruch gesehen hat. Bei Sergei Skripal vermutete Abigail McCourt zunächst einen Herzinfarkt. Seine Tochter Julia soll dabei atemlos gewesen sein. Die Teenagerin, die zuvor eine Erste-Hilfe-Ausbildung absolvierte, rief sofort ihre Mutter an und bat sie um Hilfe.

SALISBURY: Teen that went to help Russian pair said first aid training she had learned at school made huge difference: https://t.co/AE2BB1V7SZ — Spire FM (@SpireFM) 21. Januar 2019

Spire FM erklärte, warum die Geschichte fast ein Jahr lang im Dunkeln gehalten wurde, und betonte, dass keine der McCourt-Frauen die Aufmerksamkeit der Medien erwünscht habe: Das mutmaßliche Verbrechen sei dafür zu "hochgradig" gewesen. Nun entschied Oberst McCourt, dass die Zeit für die Auszeichnung ihrer Tochter gekommen sei, und schlug sie als Kandidatin vor. Über den Einsatz ihrer Tochter sagte sie:

Als gelernte Krankenschwester war es für mich eine ziemlich routinemäßige Situation, aber meine Tochter war fantastisch. Ihre prompte Reaktion und die Art und Weise, wie sie mir half, Julia Skripal wiederzubeleben, hatten eine große Rolle für die folgende Genesung der beiden Opfer gespielt.

Am 3. März 2018 wurde auf Sergei Skripal und seine Tochter Julia ein mutmaßlicher Attentat im englischen Salisbury verübt. Bei der Tat soll das Nervengift der sogenannten Nowitschok-Gruppe verwendet worden sein. London macht den Kreml dafür verantwortlich, die russische Führung weist die Vorwürfe zurück. Die Skripals werden konsequent von den britischen Behörden abgeschirmt, nachdem sie vor über einem halben Jahr aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Selbst enge Verwandte in Russland haben noch immer keinen Kontakt zu ihnen.

Alison McCourt wurde erst am 1. Februar 2018 zur Obersten Krankenschwester der britischen Armee ernannt, nur einen Monat vor dem Skripal-Vorfall. Sie lebt in Larkhill, einer etwa elf Meilen von Salisbury entfernten Garnisonsstadt.Im Jahr 2014 berichtete die Daily Mail über den Einsatz von Oberst Alison McCourt als britische Missionsleiterin in Sierra Leone, wo sie bei der Bekämpfung des hochansteckenden Ebola-Virus half. Laut diesem Bericht ist McCourt verheiratet und hat zwei Kinder. Ihr Sohn muss inzwischen 14 Jahre alt sein. Es gibt keine Informationen über ihren Mann.

Das Internetportal Moon of Alabama weist auf eine Diskrepanz zwischen dem Artikel auf der Homepage von Spire FM und Alison McCourts Erzählung in einem Video hin, das ebenso von dem Sender veröffentlichtet wurde (das Video auf Youtube ist inzwischen entfernt), sowie dem Radiobericht mit den Schilderungen der Tochter Abigail. Der Artikel erwähnt nur Abigail McCourt und ihre Mutter. Aber im Video spricht die Mutter von "Abigail und dem Rest unserer Familie", die als erste zum Ort der Vergiftung kamen. Sie erwähnte "Abigail" und "uns" und später wieder "Abigail" und "den Rest von uns", was bedeutet, dass mehr Personen vor Ort waren als nur Mutter und Tochter. Im von Spire FM veröffentlichten Radio-Interview sagt Abigail, dass es der Geburtstag ihres Bruders war und dass "wir" draußen waren, um ihn zu feiern. Sie erwähnt auch, dass "die Frau [Julia Skripal] nicht atmete, als wir sie fanden".

RT berichtete bereits von zahlreichen Unstimmigkeiten, die Skeptikern Anlass bieten, an der offiziellen britischen Version zu zweifeln. Die Teilnahme einer hochrangigen britischen Militärkrankenschwester an der Rettung der Skripals ist nun ein weiterer Zufall, der Fragen aufwirft. Ebenso fragwürdig sind widersprüchliche Schilderungen über den Zustand Julia Skripals, die bei ihrer Rettung "atemlos" gewesen sein soll. Zuvor hieß es, sie habe geatmet und sich erbrechen müssen.

Mehr zum Thema - Mordsache Skripal und Giftgas-Lügen in Syrien: Die Rolle Großbritanniens seit 2011 (Teil 6)