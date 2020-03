Syrische Geheimdienste nahmen einen ehemaligen Oberst der Regierungsarmee fest, der Informationen zu subversiven Tätigkeiten der USA in Syrien preisgegeben hat. Seinen Aussagen zufolge führte das US-Militär mithilfe der von ihm kontrollierten Militanten in den syrischen Provinzen al-Hasaka und Idlib Sabotageakte durch.

Dies teilte der ehemalige Oberst der syrischen Streitkräfte Sultan Aid Abdellah Souda mit, der wegen Fahnenflucht inhaftiert wurde. Das Video-Interview mit Souda wurde russischen Journalisten vom syrischen Militär übergeben, berichteteRia Nowosti am Samstag.

Insbesondere gab der Deserteur zu, dass er sich der Gruppe Magawir al-Saura angeschlossen hatte und von US-amerikanischen Spezialisten in subversiven Aktivitäten ausgebildet wurde. Washington soll die Kämpfer auf Missionen geschickt und gut bezahlt haben – der ehemalige Oberst selbst soll ein Gehalt von 500 US-Dollar erhalten haben, ein für syrische Verhältnisse enormes Einkommen.

Nach der Ausbildung durch die US-Ausbilder wurden sie in den Osten, an den Euphrat, geschickt, um Sabotageakte durchzuführen, hauptsächlich in Ölanlagen und in von der Regierung kontrollierten Infrastrukturen, um Menschen einzuschüchtern und Schaden anzurichten. Ich weiß nicht genau, was mit den US-Amerikanern passiert ist, aber sie haben die Mittel gekürzt und erklärt, wenn man mehr verdienen will, müsse man außerhalb der 55-Kilometer-Zone operieren.