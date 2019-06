US-Sicherheitsberater John Bolton warnt Teheran: "Unser Militär ist jederzeit einsatzbereit"

US-Sicherheitsberater John Bolton hat am Sonntag eine klare Warnung in Richtung Teheran ausgesprochen. Die USA werden demnach weitere scharfe Sanktionen gegen den Iran verhängen. Die Iranischen Revolutionsgarden warnen die USA ihrerseits vor einem Chaos in der Region.