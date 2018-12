Erdoğan: Türkei wird in wenigen Tagen eine neue Offensive im US-kontrollierten Ostsyrien starten

AFP

Die Türkei will in wenigen Tagen eine militärische Operation im Osten des Euphratflusses durchführen, erklärte der türkische Präsident Erdoğan am Mittwoch. Er warnte damit vor allem die USA, die Ostsyrien zusammen mit anderen westlichen Staaten besetzt halten.