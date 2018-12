Russlands Verteidigungsministerium: USA untergraben OPCW-Ermittlung des Giftgaseinsatzes in Aleppo

Quelle: Reuters Russlands Verteidigungsministerium: USA untergraben OPCW-Ermittlung des Giftgaseinsatzes in Aleppo (Archivbild: Frau erhält Ersthilfe nach Chlorangriff der Terrormilizen auf Aleppo. SANA via Reuters)

Die USA versuchen, die OPCW an einer Ermittlung im Falle des Giftgaseinsatzes in Aleppo durch Terrormilizen am 24. November 2018 zu hindern – so hat das russische Verteidigungsministerium eine am Freitag durch das Auswärtige Amt der USA veröffentlichte Presseerklärung noch am selben Tag gewertet. In dieser wird mit abenteuerlichen Behauptungen die Schuld am Vorfall den Truppen der rechtmäßigen syrischen Regierung und deren Verbündetem, Russland, zugeschoben.