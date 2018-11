IDF-Kommandant macht öffentlich: Treffen zwischen Verteidigungsminister und syrischen Rebellen

Zwischen 2013 und 2015 war Jaalon Verteidigungsminister Israels. Der Generalmajor Gershon Hacohen sprach auf einer Konferenz des Israelischen Instituts für Demokratie, als er erklärte, dass sich Jaalon während seiner Amtszeit mit syrischen Rebellen getroffen habe. Hacohen sei auch selbst Augenzeuge des Treffens gewesen. Seit September 2014 ist Hacohen im Ruhestand. Über den Inhalt der Gespräche und die zeitliche Einordnung wollte er nichts sagen. Er sagte lediglich, dass Jaalon einen der Rebellen gefragt habe, ob dieser ein Salafist sei, weil der Minister "verstehen wollte, um wen es sich handelte".

Hacohen erinnert sich an die Zusammenkunft:

Er (Jaalon) fragte einen von ihnen: 'Sag mal, bist du ein Salafist?' Und der sagte: 'Ich weiß wirklich nicht, was ein Salafist ist. Wenn es bedeutet, dass ich mehr bete, dann ja. Früher habe ich einmal pro Woche am Freitag gebetet, jetzt bete ich fünfmal am Tag. Andererseits würde ein Salafist wohl nicht mit den Zionisten zusammenarbeiten.'