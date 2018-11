Iranischer Kommandant warnt: US-Ziele in Reichweite iranischer Raketen

Verbale Kriegstrommeln: Ein Kommandant der Iranischen Revolutionsgarden warnt, dass sein Land mit Raketen US-Militärziele angreifen könnte. Die kühne Rhetorik reflektiert die Spannungen zwischen den beiden Ländern. Das Raketenprogramm des Iran ist für Teheran nicht verhandelbar.

Iranische Raketen sollen Ziele in einer Entfernung von 700 Kilometern treffen können. Die Islamische Republik Iran ist von Dutzenden US-Stützpunkten umgeben, insbesondere an der Küste des Persischen Golfs, im benachbarten Saudi-Arabien, in Afghanistan und in Katar. Hinzu kommen Flugzeugträger des US-Militärs in der Region. Der Iran leidet unter den neuen US-Sanktionen, nachdem die USA ihren einseitigen Ausstieg aus dem Nuklearabkommen (JCPOA) erklärt haben. Die Regierung in Teheran droht mit militärischen Fähigkeiten und damit, die Straße von Hormus zu blockieren, sollten die USA die Ölexporte des Landes zu behindern versuchen.

Amirali Hajizadeh, Leiter der Abteilung Luftraum der iranischen Revolutionsgarden, warnte die US-Amerikaner vor der Schlagkraft seines Landes:

Sie liegen in unserer Reichweite und wir können sie treffen, wenn sie etwas tun. [...] Unsere Land-zur-See-Raketen haben eine Reichweite von 700 Kilometern [...] und die US-Flugzeugträger sind unsere Ziele.

Insbesondere der Luftwaffenstützpunkt Al Udeid in Katar, Al Dhafra in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der im afghanischen Khandahar könnten anvisiert werden. Im Oktober feuerten die iranischen Revolutionsgarden Raketen auf Stellungen der Terrororganisation IS in Syrien. Dabei handelte es sich um einen Vergeltungsschlag, nachdem 25 Menschen bei einem Angriff auf eine Militärparade im Iran ums Leben kamen. Die Mehrzahl der Opfer stammte aus den Reihen der Revolutionsgarden.

Die USA und Israel kritisieren das ballistische Raketenprogramm des Iran. Sie sehen hierin einen Verstoß gegen die Auflagen des JCPOA. Der Regierung Teherans wird vorgeworfen die "Islamische Revolution" zu exportieren und den Einfluss in der Region auszubauen. Der Iran verweist immer wieder auf den Ersten Golfkrieg (1980-1988), als das Land vom Irak angegriffen wurde. Das Land habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Denn damals kam die internationale Gemeinschaft dem Iran nicht zur Hilfe. Die Möglichkeit zur Selbstverteidigung sei daher zwingend geboten. Verhandlungen mit den USA über das Raketenprogramm wurde eine Absage erteilt.

