Experte: Vereinigte Staaten wollen China in indisch-pakistanischen Streit hineinziehen

Quelle: Reuters Indische Polizei während einer Patrouille in Kaschmir

Washington will Peking in den Streit zwischen Indien und Pakistan hineinziehen, was Chinas Aufmerksamkeit vom Pazifik ablenken soll. Das erklärte ein Wissenschaftler auf dem Gebiet der Internationalen Beziehungen in einem Interview gegenüber RT.