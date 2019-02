Kim-Trump-Gipfel in Hanoi: Hoffnung auf Erklärung des Kriegsendes

Quelle: Reuters © Kim Kyung-Hoon Die nordkoreanische und die US-amerikanische Flagge in Hanoi, Vietnam, 25. Februar 2019.

Am Dienstag werden US-Präsident Trump und der nordkoreanische Regierungsführer zu einer zweiten Zusammenkunft in Hanoi erwartet. In Südkorea hofft man auf eine Erklärung des Kriegsendes. Der Korea-Krieg endete lediglich in einem Waffenstillstand.