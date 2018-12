Todeswelle in der Urlaubssaison: Mindestens 168 Tsunami-Opfer in Indonesien

Quelle: Reuters © Antara Foto / Muhammad Bagus Khoirunas

Mitten in der Urlaubssaison brechen mächtige Flutwellen über die Küsten der Inseln Sumatra und Java herein. Sie reißen mit, was ihnen in den Weg kommt - und wecken böse Erinnerungen an frühere Tsunamis in der Region. Diesmal scheint die Ursache aber eine andere zu sein.