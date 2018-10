Malaysischer Politiker: "Erdbeben in Indonesien durch Zorn Gottes auf Homosexuelle verursacht"

Eine eklatante Erklärung für die jüngste Naturkatastrophe auf der indonesischen Insel Sulawesi hat der Präsident der größten oppositionellen Partei Malaysiens United Malays National Organisation (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi gefunden. Das katastrophale Erdbeben und den Tsunami, die über 2.000 Menschenleben gefordert hatten, führte er auf die lokale LGBT-Gemeinschaft zurück, deren Tätigkeit "Gott erzürnt hat".

"Wenn wir die Situation in Malaysia betrachten, sind wir wegen des jüngsten Erdbeben- und Tsunami-Vorfalls in der indonesischen Stadt Palu besorgt, in der über 1.000 von ihnen vermutlich an solchen Aktivitäten beteiligt sind", zitiert die Zeitung The Straits Times Hamidi, der damit die LGBT-Community anprangerte. Dabei steht der ehemalige Vizeministerpräsident sowie Innen- und Verteidigungsminister des Landes mittlerweile selbst unter Verdacht wegen mutmaßlicher Korruption und Geldwäsche. Ihm werden insgesamt 45 Anklagepunkte zur Last gelegt. Alle von ihnen weist Hamidi entschieden zurück und bekennt sich nicht schuldig.

