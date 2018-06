Mattis widerspricht Trump: 32.000 US-Soldaten bleiben in Südkorea

Quelle: Reuters US-Verteidigungsminister James Mattis spricht mit dem südkoreanischen Verteidigungsminister Song Young-moo (nicht abgebildet) am 28. Juni 2018 in Seoul, Südkorea.

US-Verteidigungsminister James Mattis hat unterstrichen, die USA würden unter allen Umständen ihre Militärpräsenz in Südkorea beibehalten. Diese Aussagen stehen in Widerspruch zu jenen von Präsident Trump, der die US-Soldaten abziehen will.