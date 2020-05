Indiens Arbeitslosenquote bleibt trotz schrittweiser Aufhebung der Corona-Maßnahmen hoch

Quelle: Reuters © Adnan Abidi

Wanderarbeiter mit ihren Familien stehen Schlange. Sie wollen während der zu Eindämmung des Coronavirus landesweit verhängten Ausgangssperre in Busse einsteigen, um in ihren Heimatstaat Ost-Bihar zurückzufahren. Ghaziabad am Stadtrand von Neu-Delhi, Indien