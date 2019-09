Es wird eng für Guaidó: Neue Fotos zeigen "Interimspräsidenten" im Auto von Drogenkartell-Boss

Neue verifizierte Fotos zeigen den selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Guaidó im Auto eines berüchtigten Chefs der kolumbianischen Narco-Paramilitärs "Los Rastrojos". Die Bilder untermauern die These, dass Guaidó beim Grenzübertritt auf deren Hilfe zurückgriff.

Er kenne diese Leute gar nicht, hatte der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó behauptet, nachdem mittlerweile verifizierte Fotos aufgetaucht waren, die ihn mit einigen der Hauptfiguren der "Rastrojos", kolumbianischer Narco-Paramilitärs, zeigten.

Zuvor hatte der Minister für Inneres, Justiz und Frieden, Néstor Reverol, in einer Pressekonferenz bekräftigt, dass Guaidós unerlaubter Grenzübertritt von Venezuela nach Kolumbien am 22. Februar mithilfe von Mitgliedern des kolumbianischen Drogenkartells erfolgte. Mittlerweile haben auch lokale NGOs darauf verwiesen, dass bereits Mordanschläge auf Zeugen dieser Verbindung verübt wurden.

Die venezolanische Staatsanwaltschaft, die die Beziehungen zwischen den berüchtigten Paramilitärs aus dem Nachbarland und dem vermeintlichen Demokratieretter untersucht, besprach am Donnerstag jedoch bereits weitere Fotos, die neue Aspekte der Beziehungen aufzeigen.

Aufschlussreich sind auch die Details. Welcher Präsident, und sei er auch nur pseudo-Präsident wie @jguaido, erlaubt es denn bitte, dass sich ihm bewaffnete Personen "mir völlig unbekannte Leute" nähern und grinsend Fotos mit ihm machen? Siehe Holster an rechter Hüfte d. Narcos: pic.twitter.com/hv2M7K6zxP — Florian Warweg (@FWarweg) September 19, 2019

Auf den Bildern, die in einer Fernsehsendung namens "Con el Mazo Dando" unter der Leitung des Präsidenten der Nationalversammlung, Diosdado Cabello, gezeigt wurden, wird Guaidó von Jonathan Orlando Zambrano García alias "Patrón Pobre", einem weiteren Mitglied der paramilitärischen "Rastrojos", begleitet und sogar umarmt. Außerdem steigt der selbst ernannte Interimspräsident in ein Auto, an dessen Lenkrad Zambrano zu sitzen scheint.

"Patrón Pobre" leitet die Einheiten im Bundesstaat Táchira an der Grenze zu Kolumbien, die für die Entführungen in La Fría und Boca de Grita verantwortlich sind. Praktischerweise ist er zudem für den Schmuggel venezolanischen Benzins über die grüne Grenze zuständig, die von den "Rastrojos" kontrolliert wird.

Zambrano wird mit der ultrarechten Partei Voluntad Popular in Verbindung gebracht, die von der venezolanischen Justiz beschuldigt wurde, sich an Verschwörungen und Attentaten zu beteiligen.

Am 22. Februar passierte der selbst ernannte Interimspräsident Guaidó die Grenze, um in Cúcuta am Konzert "Venezuela Live Aid" teilzunehmen und am nächsten Tag zu versuchen, "humanitäre Hilfe" nach Venezuela zu bringen, hinter der kritische Beobachter Waffenlieferungen für den geplanten Putsch gegen den gewählten Präsidenten Nicolás Maduro vermuteten.

