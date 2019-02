Venezuela: 300 Tonnen willkommene humanitäre Hilfe aus Russland

Im kolumbianischen Cúcuta trafen am Samstag humanitäre Hilfsgüter aus den USA ein. USAID-Administrator Mark Green:

Die Menschen in Venezuela sind am Verhungern. Krankenhäuser haben keine Medikamente. Junge Menschen werden grundlos ins Gefängnis geworfen. Dies ist alles das direkte Ergebnis von Maduro und seinem Regime.

Das venezolanische Militär hielt die Lieferungen auf. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, sprach von einer weiteren Provokation der Vereinigten Staaten und forderte stattdessen eine Aufhebung der Sanktionen. Das staatliche Öl-Unternehmen Venezuelas wurde von Washington sanktioniert. Zahlungen für das Öl werden auf Konten eingefroren.

Die Hilfslieferungen aus den USA waren ein Versprechen an Juan Guaidó. Der Oppositionelle erklärte sich am 23. Januar zum Interimspräsidenten des lateinamerikanischen Landes. Bis dahin hatten die meisten Venezolaner noch nie etwas von Guaidó gehört. Proteste folgten.

Auch aus Russland soll nun humanitäre Hilfe kommen. Von insgesamt 300 Tonnen, vornehmlich Arzneimitteln, ist die Rede. Diese Hilfe ist seitens der venezolanischen Führung Willkommen. Nicolás Maduro, legitimer venezolanischer Präsident, sagte über die Hilfslieferungen aus Russland:

Täglich haben wir humanitäre Unterstützung. Am Mittwoch kommen 300 Tonnen humanitäre Hilfe aus Russland legal am Flughafen von Caracas an.