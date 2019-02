Kuba weist US-Vorwürfe zurück: Keine Stationierung von Militär in Venezuela

Quelle: www.globallookpress.com Kuba weist US-Vorwürfe zurück: Keine Stationierung von Militär in Venezuela (Archivbild)

Die kubanische Regierung hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Militär in Venezuela stationiert zu haben. Die Anschuldigung sei niederträchtig, sagte Kubas Außenminister Bruno Rodríguez am Dienstag in Havanna. Die USA müssten dafür Beweise vorlegen. "Unsere Regierung lehnt diese Verleumdung in seiner stärksten und kategorischsten Form ab", sagte Rodríguez.