G20-Gipfel in Argentinien: Namensliste von Störern aus Deutschland angefordert

Quelle: Reuters © Reuters Argentiniens Sicherheitsministerin Patricia Bullrich begutachtet beschlagnahmte Waffen, die sich in einem von den USA nach Buenos Aires verschifften Container befanden.

Am Wochenende beginnt unter starken Sicherheitsmaßnahmen der G20-Gipfel in Argentinien. Buenos Aires fordert von Deutschland eine Liste mit Namen von Störern des G20-Gipfels in Hamburg, um deren Einreise in das südamerikanische Land zu verhindern.