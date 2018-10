Bewohner von Buenos Aires müssen während G20-Gipfel nicht zur Arbeit

Die argentinische Regierung hat den ersten Tag des bevorstehenden G20-Gipfels in Buenos Aires zu einem Feiertag erklärt. Dies solle die Organisation und Logistik der politischen Großveranstaltung erleichtern, teilte die Regierung am Dienstag mit. Der Feiertag gilt nur für die Stadt Buenos Aires.

Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer soll am 30. November und 1. Dezember in Argentiniens Hauptstadt stattfinden. An dem Gipfel werden nach Angaben der Regierung etwa 8.000 Menschen teilnehmen. Rund 25.000 Sicherheitskräfte sollen eingesetzt werden.

Das Treffen der wichtigsten Wirtschaftsmächte im Juli 2017 in Hamburg war von massiven Ausschreitungen überschattet. (dpa)

