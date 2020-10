Venezuela erhält Charge von "Sputnik V" – Präsident Nicolás Maduro dankt Russland für Solidarität

Venezuela hat als erstes Land Lateinamerikas und der Karibik den ersten russischen Corona-Impfstoff mit dem Namen "Sputnik V" erhalten. Präsident Nicolás Maduro dankte Wladimir Putin und dem Volk Russlands für Solidarität. Caracas sprach von einem historischen Moment.

Russland hat eine erste Charge seines SARS-CoV-2-Impfstoffs nach Venezuela geliefert. Die Ladung traf am Freitag auf dem Flughafen Caracas ein. Der Übergabe der Frachtsendung wohnten Außenminister Jorge Arreaza, Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, Gesundheitsminister Carlos Alvarado und der Geschäftsträger der russischen Botschaft in Venezuela Alexei Seredin bei.

#UltimoMinuto || Vicepdta. @drodriven2: Es un día histórico para toda Venezuela, nos encontramos acá en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, es un acontecimiento que no dudamos en catalogar cómo histórico para nuestra Patria. #SputnikV#COVID19pic.twitter.com/8MDgLJc6mq — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) October 2, 2020

Vizepräsidentin Rodríguez sprach von einem historischen Moment. Venezuela sei somit der erste Staat der westlichen Hemisphäre, der sich an der dritten Phase der klinischen Studie des russischen Vakzins beteilige. Die Politikerin bedankte sich bei Russland für die Unterstützung.

#EnVideo || Vicepdta. @drodriven2 recibe primer lote de vacunas para la fase 3 del ensayo clínico contra el Covid-19, proveniente de la Federación de Rusia: "Es un momento histórico para nuestra Patria".pic.twitter.com/uCYVu2xgoV — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) October 2, 2020

Gesundheitsminister Alvarado teilte seinerseits mit, dass die Tests demnächst in der Hauptstadt Caracas starten würden. An der Studie würden 2.000 Freiwillige teilnehmen. Darüber hinaus brachte der Minister den Wunsch der Behörde zum Ausdruck, den Wirkstoff "Sputnik V" in Venezuela zu produzieren.

#EnVideo || Ministro de Salud, @AlvaradoC_Salud: Dos mil personas van a recibir la dosis de prueba de la vacuna en su tercera fase. Luego de terminar la fase de prueba iniciará la fabricación de la vacuna, ya tenemos el equipo de investigadores. pic.twitter.com/m8FAzi7wr7 — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) October 2, 2020

Anschließend bedankte sich Präsident Nicolás Maduro bei Wladimir Putin und dem Volk Russlands für ihre Solidarität mit Venezuela.

¡Llegó la Sputnik V! Somos el primer país del hemisferio occidental que iniciará la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna contra el Covid-19. En nombre del pueblo venezolano agradezco al hermano presidente Vladímir Putin y al pueblo ruso por su muestra de solidaridad. pic.twitter.com/WOaKdmFpuJ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 2, 2020

In Venezuela haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 76.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, mehr als 630 testpositive Patienten sind im Zusammenhang mit der Krankheit COVID-19 gestorben. Die tatsächlichen Zahlen dürften wegen mangelnder Tests weit höher liegen.

Mehr zum Thema - Russland schickt humanitäre Hilfe nach Venezuela: 43.200 Tests für Kampf gegen COVID-19