Russland schickt humanitäre Hilfe nach Venezuela: 43.200 Tests für Kampf gegen COVID-19

In Venezuela ist eine humanitäre Lieferung aus Russland eingetroffen. Dabei geht es um Corona-Tests, die dem Land im Kampf gegen COVID-19 helfen sollen. Bislang zählt das Land über 30.000 Infektionsfälle und fast 300 Tote im Zusammenhang mit der Krankheit.

Russland hat 450 Testsysteme nach Venezuela geschickt, die dem südamerikanischen Land im Kampf gegen die gefährliche Krankheit COVID-19 helfen sollen. Insgesamt werden die örtlichen Gesundheitsbehörden mithilfe der humanitären Lieferung 43.200 Corona-Tests durchführen können.

Für die Hilfsaktion waren das Staatsunternehmen für Rüstungsexporte Rosoboronexport und die Non-Profit-Organisation Russische humanitäre Mission zuständig. Die offizielle Übergabe der Testsysteme fand am Dienstag im Ministerium der Volksmacht für Verteidigung in Caracas statt.

La transportación de la carga fue organizada por la compañía sin fines de lucro "Misión humanitaria rusa" (https://t.co/EhWuzYuc9K)- organización 🇷🇺 que se dedica a prestar ayuda en situaciones de emergencia en todo el mundo 🌍.



Alexei Seredin, Vertreter der russischen Botschaft in Caracas, sagte, dass Russland das venezolanische Volk auch weiterhin unterstützen werde. Alexander Velázquez Bastidas, Admiral und Vizeminister für Planung und Entwicklung im Bereich Verteidigung, bedankte sich für die humanitäre Hilfe und teilte mit, dass man die Testsysteme demnächst einsetzen werde.

Die ersten zwei Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus waren in Venezuela am 13. März nachgewiesen worden. Am selben Tag wurde im Land der sanitäre Notstand erklärt. Bislang wurden über 34.000 Corona-Fälle landesweit registriert. Die tatsächlichen Zahlen können höher liegen. Im Zusammenhang mit der Krankheit COVID-19 starben 288 Menschen.

