Handelsstreit: China bestätigt Annäherung an Vereinigte Staaten

Container in Long Beach, Kalifornien, Dzember 2019.

China und die Vereinigten Staaten sind in enger Kommunikation über die Unterzeichnung des Phase-Eins-Abkommens. Das bestätigte am Freitag auch Chinas Handelsministerium. Laut dem Teilabkommen sollen US-Zölle auf chinesische Waren verringert und Käufe von US-Waren erhöht werden.

Laut Chinas Handelsministerium sind Peking und Washington in enger Kommunikation über die Unterzeichnung ihres Phase-1-Handelsabkommens.

Die USA und China hatten sich zuvor auf Details eines Teil-Handelsabkommens verständigt und damit die nächste Runde an geplanten Strafzöllen vorerst abgewendet. Seit rund eineinhalb Jahren liefern sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt einen Handelskrieg, der die globale Konjunktur belastet.

Nach Angaben von US-Beamten habe China zugestimmt, die Käufe von US-Produkten und Dienstleistungen um mindestens 200 Milliarden US-Dollar in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen.

Sie (China) haben sich verpflichtet, ihre Ankäufe von Industrieerzeugnissen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Energie-Produkten und Dienstleistungen in den kommenden zwei Jahren mindestens um 200 Milliarden US-Dollar zu steigern", so ein hoher US-Regierungsbeamter in der vergangenen Woche.

In den kommenden zwei Jahren wolle China jährlich Agrarprodukte im Umfang zwischen 40 und 50 Milliarden US-Dollar aus den USA beziehen. Gleichzeitig gebe es noch schwierige Themen, um die es in den Verhandlungen über ein Phase-Zwei-Abkommen gehen soll.

Bisher hatten offizielle chinesische Stellen Washingtons Version noch nicht öffentlich bestätigt – besonders bei den Verpflichtungen zum Warenkauf. Aus China hieß es jedoch am Freitag, dass das Land mehr US-Weizen, Reis, Mais, Energie, Pharmazeutika und Finanzdienstleistungen importieren wird.

Sowohl das chinesische als auch das US-Handelsteam stehen in engem Kontakt, sagte Gao Feng, ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, gegenüber Reportern am Donnerstag und fügte hinzu, es gebe derzeit keine spezifischen Informationen zu veröffentlichen.



Zuvor hatte China am Donnerstag eine neue Liste von Zollbefreiungen für US-Importe, hauptsächlich chemische Produkte, vorgestellt. China sagte, dass der zweite Teil der Ausnahmeliste zu gegebener Zeit veröffentlicht werden wird.

Trump hatte bereits vor zwei Monaten von einer Einigung gesprochen. Angedacht war damals, dass Trump und Xi eine Vereinbarung im November unterzeichnen – dazu kam es aber nicht. Das Teilabkommen beinhaltet US-Angaben zufolge unter anderem Kapitel über geistiges Eigentum, Technologietransfer, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Finanzdienstleistungen und Wechselkurse.

Mehr zum Thema - USA und China verkünden Teileinigung im Handelsstreit

(reuters/dpa/ rt deutsch)