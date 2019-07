Russland an internationale Gemeinschaft: Müssen uns von US-Finanzsystem emanzipieren

Russland fordert die internationale Gemeinschaft auf, sich vom US-kontrollierten internationalen Finanzsystem und dem US-Dollar als Leitwährung unabhängig zu machen. Dies erklärte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow am Sonntag.

Wir müssen uns vor politischem Missbrauch mithilfe des US-Dollars und des US-amerikanischen Bankensystems schützen", sagte er auf einer internationalen Konferenz zur Unterstützung des Völkerrechts. "Wir müssen unsere Abhängigkeit in diesem Bereich in Unabhängigkeit verwandeln. Lassen Sie uns in den Bereichen Finanzen und Währung multipolar sein", so Rjabkow.