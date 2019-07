Trotz Sanktionen: Deutsch-russischer Handel auf Rekordkurs

Quelle: Reuters Gut gelaunt: Der Daimler-Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der russische Präsident Wladimir Putin während einer Besichtigung eines Mercedes-Benz-Automobilmontagewerks bei Moskau (3. April 2019).

Laut der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer haben deutsche Unternehmen in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 mehr als 1,7 Milliarden Euro in die russische Wirtschaft investiert. Das ist bereits jetzt so viel wie zur Hälfte des vergangenen Jahres.