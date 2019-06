Russland: Nichts Neues an der Sanktionsfront

Quelle: AFP © Alexey Nikolsky Der russische Präsident Wladimir Putin stellte sich am 20. Juni in einer vierstündigen TV-Live-Sendung den Fragen und Anmerkungen der Bevölkerung.

Die EU hat am Donnerstag die Krim-Sanktionen um ein weiteres Jahr verlängert. Sanktionen waren an diesem Tag auch Thema der vierstündigen Live-TV-Sendung "Direkter Draht" mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, in der er Fragen der Bevölkerung beantwortete.