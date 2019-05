Handelsstreit kühlt sich ab – Donald Trump lässt bei Zöllen locker

Quelle: Reuters Handelsstreit kühlt sich ab – Donald Trump lässt bei Zöllen locker

Es ist gerade ein Jahr her, dass Donald Trump die Welt mit Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium geschockt hat. Am Freitag schaffte der US-Präsident erstmals selbst auferlegte Zölle wieder ab. Autobauer in Europa holten wieder Luft. Handelsexperten zeigen sich optimistisch.