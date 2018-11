Vorwurf der Geldwäsche: Razzia bei der Deutschen Bank

Quelle: Reuters

Mehrere Räume in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt werden zur Stunde durchsucht. Laut der Staatsanwaltschaft wird dem Unternehmen Geldwäsche vorgeworfen. Es geht um Hilfe bei Gründung von Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen.