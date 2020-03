Zu großes Häppchen: Beamter will bei Festnahme Beweisstück aufessen und verschluckt sich (Video)

Zu großes Häppchen: Beamter will bei Festnahme Beweisstück aufessen und verschluckt sich (Symbolbild)

Not macht erfinderisch – und so wollte kürzlich ein russischer Beamter unter Korruptionsverdacht bei seiner Festnahme im letzten Augenblick ein wichtiges Beweisstück seinem Verdauungstrakt zuführen, scheiterte allerdings dabei gründlich.

Eine russische Ermittlungsbehörde veröffentlichte das Video der misslungenen Beweismittelvernichtung auf ihrem YouTube-Kanal. Darin ist zu sehen, wie ein Bediensteter im Gebiet Irkutsk während des laufenden Polizeieinsatzes nach einem auf dem Tisch liegenden Blatt Papier greift und es rasch in seinen Mund steckt. Auf dem Zettel waren laut den Ermittlern verschiedene Geldbeträge aufgelistet. Das der Vernichtung zugeführte Beweismittel blieb dem Verdächtigen wortwörtlich im Halse stecken. Der Mann verschluckte sich an dem Fetzen Papier, dafür wurde ihm von einem Sicherheitsbeamten teilnahmsvoll auf den Rücken geklopft.

Dem Beschuldigten wird die Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von etwa 160.000 Rubel (rund 2.160 Euro) zur Last gelegt. Diese Schmiergelder sollen ihm für die Erteilung falscher Zertifikate zum Holzexport zugesteckt worden sein. Der Mann wurde vorerst für zwei Monate festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

