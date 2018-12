Null Toleranz für Korruption: Ein-Dollar-Bestechung führt Beamten vor Gericht in Singapur

Quelle: www.globallookpress.com Null-Toleranz für Korruption: Ein-Dollar-Bestechung führt Beamten vor Gericht in Singapur (Symbolbild)

Der 47-jährige Chen Ziliang muss sich wohl wegen einer der winzigsten Bestechungsaffären der Geschichte in aller Strenge des Strafgesetzes vor Gericht verantworten. Der gebürtige Chinese war in einem Containerdepot in Singapur tätig und soll angeblich versucht haben, Schmiergeld von einem LKW-Fahrer entgegenzunehmen – in Höhe von einem ganzen US-Dollar.