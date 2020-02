Überraschung: Internet-Meme "Sad Keanu" in ukrainischem Geschichtsbuch aufgetaucht

Die Erfolgsbilanz des Hollywood-Filmstars Keanu Reeves wurde nun auch um ein Geschichtsbuch für ukrainische Zehntklässler ergänzt. Die Autoren des Druckwerks bebilderten ein Kapitel des Buches mit einer Fotomontage eines Archivfotos von 1932 – mit Reeves darauf.

Dabei handelt es sich um die weltbekannte Fotografie "Mittagspause auf einem Wolkenkratzer", die während des Baus des berühmten Rockefeller Centers in New York entstanden ist. Sie zeigt elf Bauarbeiter, die sich auf einem Stahlträger am 69. Stock des Wolkenkratzers in einer Höhe von über 250 Metern über dem Erdboden beim Mittagessen ausruhen und Zeitung lesen.

Lunch Atop A Skyscraper, 1932 pic.twitter.com/Z601hP22xt — Tree pem (@TreePem) January 28, 2020

Im Gegensatz zum Original zeigt das Bild im Lehrbuch zwölf Personen, wobei sich diejenige am rechten Rand des Fotos bei näherer Betrachtung als Keanu Reeves entpuppt. Ein Internet-Enthusiast soll das beliebte Online-Meme "Sad Keanu", das den Schauspieler der US-Blockbuster "Speed" und "Matrix" nachdenklich auf einer Parkbank sitzend zeigt, via Photoshop zu den historischen Figuren auf dem Archivbild hinzugefügt haben. Die Verfasser des Lehrbuches haben den Foto-Trick wohl übersehen und das Kapitel zur US-Geschichte im Zeitraum zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg mit der bearbeiteten Version der Schwarz-Weiß-Aufnahme illustriert.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

In der frei zugänglichen Online-Version des Geschichtsbuches taucht der Schauspieler tatsächlich ebenfalls auf Seite 58 auf.

Der amüsante Fauxpas verbreitete sich im Netz wie ein Lauffeuer. Ein Twitter-Nutzer griff sogar die altbekannten Spekulationen über das Nicht-Altern von Reeves auf:

Ihr lacht ja, aber dies ist keine Fotomontage.

Вот вы смеётесь, но это не фотожаба pic.twitter.com/3wJlzg2B3a — yoda_ (@totSamiy_yoda) February 3, 2020

Mehr zum Thema - Saudi-Arabien: Staat ruft Lehrbücher mit Bildern von König und Meister Yoda zurück