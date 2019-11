Kristallklar, modern, grün: US-Unternehmen produziert Öko-Wodka aus Kohlenstoffdioxid

Eine US-Firma hat eine grüne Technologie entwickelt, mit der Wodka buchstäblich aus der Luft hergestellt werden kann. Bei der Produktion, die zu 100 Prozent solarbetrieben ist, entsteht nur ein Nebenprodukt: Sauerstoff. Eine 750-Milliliter-Flasche kostet 65 Dollar.

Spirituosen werden gewöhnlich beim Gären von Früchten und Getreide produziert. Brauereien sind daher auf Landwirte angewiesen, die Tausende Hektar von Acker bestellen müssen. Das Start-up "Air Co." stellt Wodka auf eine bahnbrechende Weise her. Zwar hat sich das US-Unternehmen von der Photosynthese inspirieren lassen, verwendet aber keine pflanzlichen Komponenten. Stattdessen verwandelt es mithilfe von Solarenergie Kohlenstoffdioxid und Wasser in Ethanol. Das einzige Nebenprodukt ist Sauerstoff. Im von "Air Co." patentierten Reaktor entsteht zunächst eine 10-prozentige Ethanol-Wasser-Lösung, die dann zu einer 96,5-prozentigen Lösung destilliert wird. Der reine Alkohol wird anschließend mit Wasser zum klassischen Wodka vermengt.

This $65 bottle of eco-vodka removes carbon dioxide from the air. https://t.co/p4QU7jC7JB — CNBC Make It (@CNBCMakeIt) November 10, 2019

Bislang liefert die Firma ihr umweltfreundliches Erzeugnis nur an einzelne Bars und Restaurants in New York. Sie plant aber bereits, ihre Produktion auch auf den Einzelhandel zu erweitern. Eine 750-Milliliter-Flasche Öko-Wodka kostet 65 Dollar.

