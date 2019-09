Arnold Schwarzeneggers Sohn in russischem Offiziersmantel löst Kommentarwelle auf Instagram aus

Russischsprachige Instagram-Nutzer hinterlassen massenweise Kommentare unter einem Post von Arnold Schwarzenegger, in dem er seinem Sohn Christopher zum 22. Geburtstag gratuliert. Das Besondere an dem Foto ist, dass der junge Mann einen Polizeimantel aus Russland trägt.

Der Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat seinem Sohn Christopher auf Instagram zum 22. Geburtstag gratuliert. Dabei postete er ein gemeinsames Foto, auf das viele russischsprachige Instagram-Nutzer aufmerksam wurden, die sofort zahlreiche Kommentare in kyrillischer Schrift hinterließen. Der Grund war die Kleidung des Geburtstagskindes, in der die Russen einen landestypischen Polizeiwintermantel erkannten.

Auf Russisch gratulierten Instagram-Nutzer Christopher Schwarzenegger zum Geburtstag und bewunderten seinen Vater. Viele fragten, wie der junge Mann den russischen Offiziersmantel aufgetrieben habe und wann er zum Obersten der russischen Polizei geworden sei. Manche erinnerten sich an den berühmten Film "Red Heat", in dem Arnold Schwarzenegger den russischen Polizisten Ivan Danko gespielt hatte. Es wimmelten Kommentare wie "Ich diene Russland" und "Unsere Leute in den USA". Einige offenbar neidische Follower bemängelten die physische Verfassung des Juniors. Demnach sei er etwas dicklich.

