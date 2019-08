50 Jahre Warten auf ein Geheimnis: Inhalt einer Zeitkapsel wirft Rätsel auf

© Screenshot/YouTube Das Rätsel der leeren Zeitkapsel.

Einwohner der US-Stadt Derry im Bundesstaat New Hampshire haben ein halbes Jahrhundert lang gewartet, um eine Zeitkapsel aus dem Jahr 1969 zu öffnen. All diese Zeit befand sich der gründlich verschlossene Tresor mit unbekanntem Inhalt in der örtlichen Bibliothek.

Der Safe wurde zur Zeitkapsel umfunktioniert, als die ehemalige Region Nutfield, die sich später in die drei Städte Derry, Londonderry und Windham verwandeln sollte, ihren 250. Gründungstag feierte. Als die Einwohner von Derry nun den 300. Jahrestag begingen, seitdem sich erste Kolonisten in der Gegend niedergelassen hatten, wurde auch die Zeitkapsel geöffnet. Die Spannung unter den Anwesenden ging in Staunen über: Der Tresor war leer. Derry time capsule opened to reveal nothing https://t.co/8tPilZ7hIGpic.twitter.com/ccDrzeN5Eb — WMUR TV (@WMUR9) August 19, 2019 Die Direktorin der Bibliothek, Cara Potter, teilte US-Medien mit, dass der alte Safe nicht sofort nachgegeben habe, obwohl die Zahlenkombination richtig gewesen sei. Örtliche Historiker zeigten sich ratlos: Es gebe keine Notiz darüber, welche Gegenstände in der Zeitkapsel deponiert worden waren. Die Behörden schlossen zwar keinen Diebstahl aus, verwiesen aber auch auf die Möglichkeit, dass der Tresor von Anfang an leer war. Mehr zum Thema - Zeitkapsel von 1777 in Jesus-Statue entdeckt