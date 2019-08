Mann besteigt Giraffe im Zoo – Tier wirft Reiter ab

Quelle: Reuters Mann besteigt Zoo-Giraffe – Tier wirft Reiter ab (Symbolbild)

In den Zoos kann man nicht nur seltene und vom Aussterben bedrohte Spezies bewundern. Manchmal bieten auch einzelne Besucher ausreichend Material für Tierforscher und Verhaltensexperten. So hat ein junger Mann in einem Tierpark in Kasachstan eine Giraffe bestiegen.