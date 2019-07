Leichte Beute: Möwe trägt Chihuahua aus Garten im Schnabel davon

Mit einer derart dramatischen Trennung von ihrem heißgeliebten Vierbeiner hat die Besitzerin des vierjährigen Chihuahua namens Gizmo wohl nicht gerechnet. Als sich der Hund im Garten vor ihrem Haus aufhielt, wurde er von einer Möwe geschnappt weggetragen.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Paignton im Südwesten Englands, wie das lokale Nachrichtenportal Devon Live mitteilte. Der Partner der 24-jährigen Britin soll in dem Moment schockiert zugesehen haben, als sich der Vogel auf den Chihuahua stürzte und ihn in die Luft mitriss. Hundebesitzerin Becca Hill:

Er trug Gizmo ein gutes Stück weit weg, sodass wir ihn nicht mehr sehen konnten. Ich habe keine Ahnung, ob er fallen gelassen wurde und wo er sich jetzt befindet.

Seit dem Verschwinden des Hundes fehlt von dem Haustier jede Spur. Seine Besitzerin, die insgesamt drei Chihuahuas besitzt, teilte ihre Geschichte in den sozialen Netzwerken in der Hoffnung, mehr Freiwillige zur Suchaktion zu bewegen.

