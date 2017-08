"Riesige" Möwe bringt Wettervorhersage zum Scheitern [VIDEO]

Ein unerwarteter Gast hat die Wettervorhersage eines kanadischen Fernsehsenders zum Scheitern gebracht. Eine Möwe, die plötzlich vor der Kamera der Webcam des Senders erschien, störte die Moderatorin, Tara Kean Stevens, bei ihrer Arbeit.

Auf einem Video, das im Internet veröffentlicht wurde, kann man sehen, wie der riesige Vogel sich hinter der Moderatorin zeigt. Die Frau versuchte zuerst, diesen Störfaktor aus der Tierwelt zu ignorieren, schaffte das jedoch nicht und brach in Lachen aus. Am Ende des Videos bat sie, ein anderes Bild zu zeigen. "OK, das stört mich sehr!", gab sie endlich zu.

