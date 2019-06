Die Leiden der Kälber: Argentinischer Farmer filmt mutmaßlichen Chupacabras

Quelle: www.globallookpress.com Die Leiden der Kälber: Argentinischer Farmer filmt mutmaßlichen Chupacabras (Symbolbild)

In Argentinien macht ein Horrorclip die Runde, in dem ein Gürteltier ein wehrloses Kalb angreift. Ein Farmer eilt dem frisch Geborenen zu Hilfe und wehrt den Angreifer ab. Bislang haben gepanzerte Tiere in der Öffentlichkeit als harmlose Insektenfresser gegolten.