Studie klärt Ursprung von Chupacabras

Storys über Monster und Fabelwesen existieren in allen Winkeln der Erde. Aber nur wenige sind in der jüngsten Geschichte so stark verbreitet, wie die Legende vom lateinamerikanischen „Ziegensauger“ Chupacabras, der den Haustieren die Kehle aufschlitzen und dann gleich einem Vampir ihr Blut aussaugen soll. Nach Angaben von „BBC“ ist ein skeptischer Forscher aus den USA der Frage gründlich nachgegangen. Er hat Erzählungen, Videos und angebliche DNA-Spuren unter die Lupe genommen.