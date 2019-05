Schwindelerregendes Make-up: US-Schauspieler überrascht Publikum mit sieben Augen im Gesicht

Quelle: Reuters Schwindelerregendes Make-up: US-Schauspieler überrascht Publikum mit sieben Augen im Gesicht

Am Montag veranstaltete das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art in New York seine alljährliche Gala. Beim Event gab es zwar viele außergewöhnliche Modekreationen. Für besonders viel Aufsehen in sozialen Netzwerken sorgte aber ein Make-up.