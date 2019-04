Brasilien: Papagei bei Razzia festgenommen – er warnte Drogenhändler vor Polizei

Die brasilianische Polizei hat bei einer Razzia gegen Drogenschmuggler nicht nur Kokainhändler festgenommen, sondern auch ihren Papagei – weil er seine Besitzer vor der Ankunft der Polizei warnte. Medienberichten zufolge rief der Vogel "Mama, Polizei!"

Der Papagei wurde am Montag in der Hauptstadt des Bundesstaates Piauí im Rahmen einer Polizeiaktion gegen Drogenhändler beschlagnahmt. "Er muss dafür trainiert worden sein", sagte ein an der Razzia beteiligter Polizist. "Als die Polizei näherkam, fing er an zu schreien."

Ein brasilianischer Journalist besuchte den Vogel in Haft und beschrieb ihn als "äußerst gehorsam". Nach der Festnahme zeigte der gefiederte Häftling seine Treue gegenüber seinen Besitzer und hielt dicht. "So hat er keinen Laut mehr von sich gegeben – er war absolut stumm", sagte der Journalist.

Wie der Fernsehsender Globo berichtete, wurde der Papagei einem Zoo übergeben, wo er drei Monate lang verbringen soll, um fliegen zu lernen. Danach soll er in die Freiheit entlassen werden.

Der Vogel ergänzt die Liste von Tieren, die brasilianische Drogenhändler für ihre illegale Tätigkeit benutzen. So beschlagnahmte die Polizei bei einer Razzia in Rio de Janeiro im Jahr 2008 zwei kleine Alligatoren. Die Beamten gingen davon aus, dass die Gangster diese Tiere mit Leichen von getöteten Feinden fütterten. Der Vater eines der Angeklagten wies die Vorwürfe zurück, gab jedoch zu, dass die Bande es einmal versucht hatte. Aber der Alligator wollte die Leiche nicht fressen.

