Neuer Wellnesstrend für Stressabbau: Kuscheln mit Kühen

In den Niederlanden gewinnt ein neuer Weg zum Stressabbau an Popularität: koe knuffelen. Der neue Wellnesstrend besteht darin, dass Menschen zu Bauernhöfen fahren, um Kühe zu umarmen. Die Vorteile dieses Zeitvertreibs sind wissenschaftlich bewiesen.

Heutzutage gibt es viele Wellnesstrends. Man kann Yoga betreiben, Schlammbäder nehmen, barfuß auf Steinen laufen oder auf Kohlen tanzen. Kürzlich hat man in den Niederlanden einen neuen Weg zum Stressabbau gefunden: Kühe umarmen, auf Niederländisch "koe knuffelen". In letzter Zeit hat der Trend an Popularität gewonnen.

In den Niederlanden existiert diese Mode seit mehr als zehn Jahren. Jetzt ist sie Teil einer breiten Bewegung geworden, die die Menschen dem ländlichen Leben und Tieren näherbringen soll. Inzwischen gewinnt diese Art des Stressabbaus nicht nur in den Niederlanden an Zulauf. Auch in der Schweiz und in den USA bieten Bauernhöfe ihren Gästen Kuschelaktivitäten mit Kühen an.

Den Anhängern dieser Aktivität zufolge haben hohe Körpertemperatur, langsamer Herzschlag und körperliche Dimension der Kühe eine beruhigende Wirkung und tragen zur Produktion des Hormons Oxytozin bei, das Stress bekämpfen hilft. Eine solche Interaktion mit Kühen scheint auch für die Tiere von Vorteil zu sein. Laut einer wissenschaftlichen Studie, die im Jahr 2007 in der Fachzeitschrift Applied Animal Behavior Science veröffentlicht wurde, zeigen Kühe Anzeichen einer tiefen Entspannung, wenn man ihnen bestimmte Bereiche um den Hals und den oberen Rücken massiert.

